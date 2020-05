NOS in verlegenheid om etnische registratie

Het registreren van etniciteit is in Nederland verboden tenzij er voldaan wordt aan strenge regels. Zo kan alle personen in kwestie om uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd, of moet registratie bijvoorbeeld ’de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon’ beschermen. Geen van beide uitzonderingen is hier overigens van toepassing.

Vrijdag onthulde website Geenstijl het bestaan van de zogeheten ’divibase’ en een heuse ’divibokaal’. Die trofee werd onder meer gewonnen door een redactrice die voorkwam dat de mannelijke leidinggevende van Ann Vossen het (voor de virologe bestemde) plekje in de studio opeiste.

Divibokaal

De Divibokaal zou pas in november in het leven geroepen zijn, maar het onderliggende beleid is al jaren vaste prik bij de staatsomroep. Ruim tien jaar geleden maakte toenmalig hoofdredacteur Hans Laroes Tanja Jadnanansing, later PvdA-Kamerlid, verantwoordelijk voor het propageren van diversiteit op de werkvloer. Jadnanansing moest als vrouw van Hindoestaans-Surinaamse afkomst het goede voorbeeld geven.

Medewerkers en oud-medewerkers stellen dat de obsessie voor mensen met een kleurtje nog steeds groot is bij de staatsomroep. Een van hen sneert dat het het diversiteitsbeleid op andere vlakken duidelijk níét gold: NOS-reportages worden namelijk veelal gedraaid in Amsterdam en in Hilversum, waar de redactie zelf zetelt.

’Divers’

„De definitie van ’divers’ beperkt zich bij de NOS blijkbaar tot geslacht en afkomst”, aldus de voormalige verslaggever. „Als we heel gek deden, draaiden we een keer in Woerden. Maar in bijvoorbeeld Zutphen kwamen we alleen als daar iets ernstigs was gebeurd.”

In een reactie verdedigt NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff de database. „Bij de NOS vinden we het belangrijk dat we nieuws maken voor iedereen en over iedereen. Alle mensen die in de database staan, hebben we actief benaderd.”

Hij kan desgevraagd niet bevestigen dat alle mensen ook toestemming hebben gegeven voor de registratie van hun afkomst. „Ik ben niet bij die gesprekken geweest.”

Stimulans

De NOS laat in een reactie weten: „De divibokaal is voor de NOS een stimulans voor de redactie om te streven naar meer diversiteit in onze verhalen. Diversiteit is voor ons afkomst, maar ook sekse, overtuiging, geloof, opleiding en regionale spreiding. Dit is nodig omdat we nieuws uit en voor de hele samenleving willen brengen. Kennen we al die onderdelen van de samenleving even goed? Nee, is het eerlijke antwoord. Vandaar de bokaal.”

’Buikpijn’

In de Tweede Kamer zorgt de bokaal van NOS voor veel verontwaardiging. VVD-Kamerlid Zohair el Yassini zegt er ’buikpijn’ van te krijgen: „Mensen met een migratie-achtergrond zoals ik zijn toch geen figuranten in een kaartenbak waar je punten mee kunt scoren en een trofee mee wint?”, vraagt hij zich af.

PVV-Kamerlid Martin Bosma spreekt zelfs van ’puur onversneden racisme’. De PVV heeft al Kamervragen gesteld, VVD’er El Yassini wil minister Slob (Media) volgende week in de Kamer over de kwestie aan de tand voelen, als het wekelijkse Vragenuurtje voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer op de agenda staat.