Ontsnapt uit quarantaine: ’klopjacht op besmette Nederlandse toeristen in Spanje’

Inmiddels is er een internationale waarschuwing uitgegaan om uit te kijken naar onze landgenoten, die volgens diverse Spaanse media vanwege hun besmetting een groot gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Grote zorgen

Antena3 besteedde een nieuwsuitzending aan de verdwijning van de Nederlanders, waarin onder andere burgemeester Manuel Mirón zijn grote zorgen uitspreekt.

De Nederlandse toeristen waren afgereisd naar de autonome regio Extremadura, in het midwesten van Spanje en niet ver van de Portugese grens. Ze hadden een accommodatie gehuurd in Navas del Madroño, een stad in de provincie Cáceres.

De Nederlanders zouden zijn ontsnapt uit hun quarantaineverblijf in het stadje Navas del Modroño.

Besmet

Tijdens een bezoek aan het nationaal park Monfragüe, een van de vijftien nationale parken van Spanje, werd een van hen ziek. Uit een test bleek dat hij besmet was met het coronavirus. Nadat de rest van de groep zich ook liet testen, bleken nog eens vijf van hen positief.

De toeristen werden volgens Spaanse media door de gezondheidsautoriteiten opgedragen in quarantaine te gaan in een onderkomen dat door de autoriteiten was benoemd, maar bij een controle bleek dat de Nederlanders waren gevlucht.

Daarop werd vanuit de stad meteen een internationaal alarm afgegeven. Mirón noemt de situatie rond de gevluchte buitenlanders ‘surrealistisch’.

’Probleem voor volksgezondheid’

Politicus en adviseur van de provinciale gezondheidsdiensten José Máría Vergeles maakt zich ook grote zorgen over de verdwenen besmette toeristen. ,,Dit is echt een probleem voor de volksgezondheid”, zegt hij tegen El Diario.

Het gezelschap moet volgens hem met de auto zijn gevlucht, omdat de Nederlanders volgens hem niet door de paspoortcontrole van luchthavens zouden kunnen komen. Hij houdt er rekening mee dat ze inmiddels het land hebben verlaten.

Naar aanleiding van het incident houden de lokale autoriteiten de gezondheidssituatie scherp in de gaten, uit angst voor een nieuwe coronagolf. Spanje blijft op dit moment grotendeels gevrijwaard van hoge besmettingsaantallen.

