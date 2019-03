Facebook verbiedt reclame voor bitcoins

Ook zogeheten binaire opties mogen niet meer. Daarbij kunnen mensen gokken op de koers van bijvoorbeeld de bitcoin. Wie gelijk heeft, krijgt een beloning. Maar wie het fout heeft, is de hele inleg kwijt. Het is dus alles of niets. „We willen dat mensen nieuwe producten en diensten kunnen ontdekken zonder bang te hoeven zijn voor oplichters”, legt Facebook uit.

De nieuwe regel geldt ook voor Facebookdochter Instagram.