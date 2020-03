Biden slaat slag in Michigan

De Sanders-campagne had alle hoop gericht op Michigan. Sanders verraste daar in 2016 nog met een overwinning op Hillary Clinton. Maar tegen Biden kwam hij er niet aan te pas. In vrijwel alle bevolkingsgroepen overklaste Biden zijn concurrent. Alleen bij jongeren was Sanders populairder.

Biden reageerde ingetogen op de uitslag. Hij hield in zijn speech al duidelijk rekening met de taak die voor hem ligt als Sander uit de race zou stappen. Dan zal hij de Sanders-supporters achter zich moeten zien te krijgen. Biden deed dan ook een duidelijke handreiking. „Ik wil Bernie Sanders en zijn supporters bedanken voor hun passie en tomeloze energie. En samen zullen we Donald Trump verslaan.”

Uitzonderlijke situatie

Sanders besloot zijn supporters niet toe te spreken. Het is uitzonderlijk dat een kandidaat niet spreekt op een dag dat er gestemd is. Het geeft aan dat de Sanders-campagne hard aan het nadenken is wat de volgende stap moet zijn.

Met deze uitslagen wordt het namelijk wel heel moeilijk om Biden nog van de kandidatuur af te houden. „Vannacht was zijn mogelijkheid, het is niet gebeurd”, zei een adviseur van de campagne tegen CNN. Sanders staat nu op een grotere afstand en weet dat er staten aankomen die demografisch gezien meer in Joe Biden’s straatje passen.

Debat

Vooraf gaf Sanders aan dat hij hoe dan ook door zou gaan, en dat hij ook zondag mee zal doen aan het komende debat. Dat zou het eerste debat worden met alleen de twee kemphanen op het podium. Sanders zou nog kunnen proberen om dat debat te gebruiken om het tij te keren. „We gaan debatteren”, verzekerde een campagnemedewerker.

Mathematisch gezien kan Sanders de nominatie nog binnenhalen. Er zijn 1991 gedelegeerden nodig. Biden heeft ruim 700 gedelegeerden, Sanders ruim 600. Maar hoewel het niet onmogelijk is, is het na vanavond wel een stuk moeilijker geworden.