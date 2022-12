Nederlands meisje (12) komt om bij ski-ongeluk in Oostenrijk

Ⓒ ANP/ HH

SPIELJOCH - Een Nederlands meisje (12) is zondag overleden aan de gevolgen van een ski-ongeluk in Oostenrijk. Ze klapte volgens de Oostenrijkse politie tegen een boom en overleed later in het ziekenhuis in Innsbruck aan haar verwondingen.