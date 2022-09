Man met steekwond uit water gered in Leeuwarden

De agenten troffen het slachtoffer rond 18.15 uur aan. Ⓒ AS Media

LEEUWARDEN - Agenten hebben zondag aan het begin van de avond een gewonde man uit het water aan de Willemskade in Leeuwarden gered. Volgens de politie had de man een steekwond, die hij mogelijk eerder had opgelopen bij een conflict op het centraal station in de Friese hoofdstad. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk.