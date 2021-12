Premium Het beste van De Telegraaf

’Kracht en uitwerking van explosief materiaal onderschat’ Bij ziekenhuis ’gedumpte’ man mogelijk zwaargewond na plofkraak in Duitsland

Door Martijn Gijsbertsen Kopieer naar clipboard

De politie doet grondig onderzoek bij het ziekenhuis, waar de Alkmaarder zwaargewond achter is gelaten. Ⓒ Sem van Rijssel/SQ Vision

ALKMAAR - De jongeman die zwaargewond voor de deur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is achtergelaten en in kritieke toestand werd opgenomen, blijkt een 18-jarige Alkmaarder.