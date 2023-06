Premium Het beste van De Telegraaf

Moskou was bang voor verovering dam door Oekraïense leger ’Russen bliezen dam van binnenuit op’

Burgers in de regio Cherson proberen met bootjes hun lotgenoten te evacueren. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Met de dag komen er meer aanwijzingen dat de Nova Kakhovka-dam door de Russen zelf is opgeblazen en niet bezweken is onder een Oekraïense (raket)aanval of als gevolg van eerder opgelopen schade.