Acht mannen verdacht van ’koffermoord’

"De acht mannen worden op dit moment allemaal verdacht van hetzelfde feit, namelijk het ombrengen van het slachtoffer’’, zegt een woordvoerder van het OM in aanloop naar een eerste openbare zitting die woensdagmiddag in de rechtbank in Dordrecht wordt gehouden. Daar verschijnen in elk geval de 25-jarige hoofdverdachte A. B. en zijn mogelijke handlanger Y. S. (20). Zij zitten momenteel vast op verdenking van moord en het verstoppen van het lijk.

Hoofdverdachte B. bekende op 28 juli dat hij Alvarez y Peña had vermoord, nadat hij door de politie was opgepakt bij een ruzie in zijn flat in de Kapitein Horsmanflat in Zwijndrecht. Na onderzoek in een Rotterdamse woning aan de Zevenkampsering, waar het slachtoffer volgens het OM om het leven is gebracht, deed de recherche vijf dagen later de gruwelijke ontdekking van de lichaamsdelen in de kofferbak van een auto in de Dordtse wijk Crabbehof.

Bij de tussentijdse zitting bepalen rechters of het voorarrest van beide verdachten wordt verlengd. Datzelfde gebeurt op 22 december met een 23-jarige verdachte uit Rotterdam die ook is opgepakt. De vijf andere mogelijk betrokkenen zijn voorlopig vrijgelaten, maar worden door het OM nog wel gezien als verdachte. Het gaat om personen van 18, 20, 26, 33 en 37 jaar uit Zwijndrecht, Vlaardingen en Rotterdam. "We onderzoeken nog wat ieders rol in het geheel was. Het is te vroeg om daarover uitspraken te doen’’, aldus de woordvoerder van het OM.

Voor de zitting in de rechtbank wordt uit veiligheidsoogpunt extra politie ingezet. Om alle nabestaanden en belangstellenden een plek te kunnen geven zijn twee zalen vrijgemaakt. De moord maakte in Zwijndrecht veel los. Honderden mensen liepen in augustus mee in een stille tocht die onder meer langs de flat van de verdachte voerde. Verder voerde de burgemeester gesprekken met bewoners van de flat.