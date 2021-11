Eerste openbare zitting over koffermoord Zwijndrecht

Op 2 augustus werd het lichaam van het 29-jarige slachtoffer Manuel Alvarez y Peña uit Zwijndrecht in een auto gevonden. Volgens het OM zat het stoffelijk overschot in koffers in de auto die in de Aalbersestraat in Dordrecht geparkeerd stond. De man werd al een paar dagen vermist.

Een 25-jarige verdachte uit Zwijndrecht staat tijdens de inleidende zitting terecht voor moord. Hij werd een aantal dagen voor de vondst, op 29 juli, aangehouden na een vechtpartij in een galerijflat in Zwijndrecht. De verdachte liet agenten direct weten dat hij iemand had gedood. In de woning werden bloedsporen aangetroffen en een voorwerp dat mogelijk bij de moord is gebruikt. Uit het rechercheonderzoek is gebleken dat er mogelijk een conflict was tussen de verdachte en het slachtoffer.

Op 18 augustus heeft de politie nog twee verdachten aan, mannen van 20 jaar uit Zwijndrecht. Het OM verdenkt ze van medeplichtigheid aan de moord en het wegmaken van het stoffelijk overschot.