LIVE | Advocaat medeverdachte: Abdi B. pleegde 'koffermoord' alleen

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee.

Het Openbaar Ministerie maakte eerder bekend dat het juist alle acht mannelijke verdachten verdenkt van de moord. „Ze worden op dit moment allemaal verdacht van hetzelfde feit, namelijk het ombrengen van het slachtoffer”, zei een woordvoerder woensdagochtend.

Rechters buigen zich woensdagmiddag over het voorarrest van hoofdverdachte B. en zijn mogelijke medeverdachte Y. De zitting wordt in twee aparte zalen gevolgd door tientallen familieleden van het slachtoffer. Sommigen dragen T-shirts met de afbeelding van Alvarez y Peña.

Volgens de rechtbank zitten zij niet in dezelfde zaal als de verdachte B. „omdat de rechters signalen hebben ontvangen dat dit handiger is.” Volgens een woordvoerder van de rechtbank is dat met het oog op eventuele emoties. Van dreiging is geen sprake, stelt hij.

Y. is niet aanwezig bij de pro-formazitting.

Voor de zitting in de rechtbank wordt uit veiligheidsoogpunt extra politie ingezet. Om alle nabestaanden en belangstellenden een plek te kunnen geven zijn twee zalen vrijgemaakt. De moord maakte in Zwijndrecht veel los. Honderden mensen liepen in augustus mee in een stille tocht die onder meer langs de flat van de verdachte voerde. Verder voerde de burgemeester gesprekken met bewoners van de flat.