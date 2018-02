Burgemeester Groningen nog niet tevreden

De burgemeester zegt in een verklaring dat het advies van het SodM om de gaswinning naar 12 miljard kubieke meter terug te brengen „goed voor de veiligheid van de Groningers is”. Het zou betekenen dat er „de komende vijf jaar met 90 procent zekerheid geen veiligheidsrisico’s zijn”.

Over de aanbeveling van het SodM om per direct de zogeheten Loppersumclusters te sluiten, is hij wel te spreken.