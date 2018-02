Van de ’Killer Mountain’ geredde klimster: ik moest partner achterlaten

Klimster Elisabeth Revol tijdens een interview in een ziekenhuis. Ⓒ AFP

Zonder zuurstof en zonder sherpa’s de ruim 8100 meter hoge berg Nanga Parbat bedwingen: het is de Franse Elisabeth Revols als enige vrouw ooit gelukt. Toch kijkt de klimster terug op een helse afdaling, waarbij ze haar partner voor dood moest achterlaten. Hij is nooit teruggekeerd. Ook Elisabeth is zwaar gehavend van de zeer gevaarlijke berg gehaald door reddingswerkers.