Rosse buurten Den Haag moeten verhuizen

De raambordelen zitten nu aan de Geleenstraat, de naastgelegen Hunsestraat en aan de Doubletstraat een eindje verderop. Als het aan de gemeente ligt, verhuizen de prostituees naar een plek net buiten station Den Haag Centraal. Dat moet mensenhandel tegengaan en de sekswerkers een veiligere en hygiënischer werkplek geven.

Volgens de gemeente is de verhuizing nodig vanwege „de ontwikkelingen van de sector zelf en een huidig verdienmodel dat in het nadeel werkt van sekswerkers.” In de huidige straten is nog geen sprake van extreme overlast, maar „zonder ingrijpen is er risico van (verdere) verloedering van de huidige straten.”

De nieuwe plek is de zogenoemde Sporendriehoek. Dat is waar de spoorlijn Den Haag-Utrecht kruist met de spoorlijn Leiden-Rotterdam. Het ligt tussen de stations Den Haag Centraal en Den Haag Hollands Spoor en bij de nieuwe wijk Binckhorst. „Daarmee geeft de gemeente een duidelijk signaal af: prostitutie heeft een plek in de moderne stad”, laat de gemeente Den Haag weten.

Het terrein is nu nog eigendom van de NS. Die is volgens de gemeente bereid de grond in erfpacht uit te geven. De gemeente wil helpen bij de verhuizing, maar wil er zelf geen geld in steken.