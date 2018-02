OM: taakstraf voor valse aangifte tegen agent

De 43-jarige man deed op 10 oktober 2011 aangifte. De motoragent zou hem in het politiebureau De Heemstraat in Den Haag ergens tegenaan hebben gegooid en hem hebben geschopt en geslagen. Daarbij zou zijn hand zijn gebroken. Hij zocht met zijn verhaal actief landelijke en regionale media op.

Gebrek aan bewijs

De aangifte werd eerder al geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Ook de Nationale Ombudsman concludeerde dat het niet aannemelijk is dat de man is mishandeld. Het OM zegt dat er op beeldmateriaal geen mishandeling te zien is. Daar komt volgens het OM bij dat de man meer dan tien verschillende versies over de mishandeling heeft verteld. Ook zegt het OM dat de man voordat hij werd meegenomen naar het politiebureau betrokken was bij een vechtpartij op straat. Daarbij zou hij zijn hand gebroken kunnen hebben.

„Het is niet meer dan een verhaal”, aldus de officier van justitie. „Een leugen over een voorval dat nooit heeft plaatsgevonden.”

’Agent zeer belast’

Met zijn „zeer ernstige beschuldiging” heeft de man de agent zeer belast, vindt het OM. „Tot op de dag van vandaag moet hij, en zelfs zijn echtgenote, aan collega’s, vrienden en familie uitleggen dat er echt geen mishandeling heeft plaatsgevonden. Daarnaast kwam door de valse aangifte volgens het OM de integriteit van de politie als organisatie ter discussie te staan.”