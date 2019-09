’Baudet (FvD) verzwijgt twee vluchten met privé-jet’

Dat meldt HP De Tijd. Bestemming was onder meer Ibiza, waar de bekende Club Lio werd bezocht. Beide vluchten, die een waarde hebben van vele duizenden euro’s, meldde het FvD-Kamerlid niet in het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer. De woordvoerder van Baudet spreekt van een ’privékwestie’. De vluchten zelf worden niet ontkend.

Een meerdaagse vlucht met een dergelijk vliegtuig kost gemiddeld vele tienduizenden euro’s. De eigenaar van het privévliegtuig is Fokke de Jong, oprichter van Suit Supply, een herenmodebedrijf met 125 vestigingen over de hele wereld. Het gaat om vluchten in 2017 en 2018.

Baudet gewaarschuwd

Volgens de eigen regels dienen Kamerleden geschenken van boven de 50 euro op te geven in het geschenkenregister, ook als het om betaalde reisjes gaat. Het is echter aan Kamerleden zelf om zich over geschenken en beïnvloeding te verantwoorden. De griffie van de Tweede Kamer attendeert Kamerleden er twee keer per jaar op vooral het geschenkenregister in te vullen.

Niet alleen de griffie, ook toenmalig penningmeester Henk Otten zou Baudet hebben gewaarschuwd de vluchten per privéjet op te geven in het geschenkenregister. Otten is inmiddels uit de partij gezet, heeft in de Eerste Kamer een eigen fractie en is bezig een nieuwe partij op te richten.

Appjes van Otten

De gewezen FvD’er heeft HP De Tijd oude Whatsapp-berichten overhandigd waarin hij Baudet waarschuwt. „Je begrijpt natuurlijk wel dat je die trip met de privéjet van Fokke moet melden bij de Tweede Kamer. Dit is absoluut meldingsplichtig in het giftenregister. Voor je het weet kom je in een Pechtold-rel terecht. Ik vind het enorm onverstandig en je brengt de partij in gevaar met dit gedrag.”

Pechtolds penthouse

Toenmalig D66-leider Pechtold raakte in opspraak toen hij een vlucht in een privéjet van een Rotterdamse zakenman naar Oekraïne niet opgaf. Later deed hij appartement van 135.000 euro hij cadeau kreeg van een voormalige Canadese diplomaat af als ’privékwestie’. Behalve de PVV en de SP keurde alleen Forum voor Democratie de verzwegen gift af.