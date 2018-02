Na Nutella-rellen nu ook Pampers-gevechten

Ophef in de supermarkt. Ⓒ YouTube

METZ - De Fransen waren maar net bijgekomen van de rellen die ontstonden na flinke kortingen op potten Nutella, toen er ophef ontstond door de volgende kortingsactie. Supermarktketen Intermarché besloot om dit keer luiers van het merk Pampers in de aanbieding te doen. Meerdere vrouwen gingen elkaar te lijf in een filiaal in Metz om zo pakken Pampers te bemachtigen.