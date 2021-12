Nederlander (26) door het lint op Bali, opgepakt door de politie

Dat melden media op het Indonesische eiland woensdag. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het voorval in het dorp Pererenan in de toeristische regio Badung, een zogeheten regentschap dat zo’n tien kilometer van de stad Denpasar ligt.

„We zijn ermee bekend, de man krijgt consulaire bijstand”, meldt de zegsman, die vanwege de privacy van de man geen nadere mededelingen kan doen over wat er precies gebeurde zondagnacht waardoor de man tot zijn daad kwam, en of hij woont op het eiland of er op vakantie is.

Platzak

De Nederlander zou zijn doorgedraaid omdat hij platzak was en niets meer kon kopen. Volgens een verklaring van een medewerker van de minimarkt – een kleine supermarkt – kwam de verdachte eerst zondag langs om brood en water te vragen omdat hij geen geld had.

Ⓒ Polisi

Hij kreeg te horen dat hij moest vertrekken omdat de minimarkt op dat moment gesloten was. Kort daarop zou de man de ruit van de winkel kapot hebben geslagen. Bij het raam werden bloedsporen gevonden die van de verdachte bleken te zijn. Daarnaast waren er twee zwarte tassen aangetroffen die volgens de winkelbediende van de Nederlander waren. Toen hij werd aangesproken door omstanders zou hij agressief hebben gereageerd.

Blote voeten

De 26-jarige Nederlander werd aangehouden door de gealarmeerde politie. Op een foto van de arrestatie is de man met handboeien om te zien, blootsvoets en gekleed in een bermuda en een poncho. Op een andere foto staat de volledig gebroken ruit. „Hij werd zonder reden boos nadat hij was betrapt”, zei Ketut Sudana, politiewoordvoerder van het district Badung, tegen Indonesische media.

De politie vermoedt ook dat de man wanhopig was omdat hij geen geld meer had om iets te kopen. Hij was na zijn daad, zo meldde de woordvoerder, zo in de war, dat hij niet kon aangeven wie hij was, waar hij vandaan kwam en waar hij verbleef. Dat werd naderhand alsnog duidelijk.

De Nederlander werd na zijn aanhouding naar het Sanglah General Hospital in Denpasar gebracht, zodat hij aan zijn verwondingen kon worden behandeld. Dat gebeurde nadat de lokale autoriteiten eerst contact hadden opgenomen met het Nederlandse consulaat.

Sudana gaf dinsdagavond aan dat de verdachte in het ziekenhuis herstelde van zijn verwondingen, maar dat hij nog altijd niet in staat was om verhoord te worden. Vrienden van de man hebben volgens media op Bali de schade bij de minimarkt inmiddels betaald.