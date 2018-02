Pelosi wil af van commissievoorzitter Nunes

„Het is ons duidelijk geworden dat Congreslid Nunes doelbewust en op essentiële onderdelen de inhoud van een memorandum heeft veranderd nadat erover was gestemd door de Republikeinen in het Huis”, zegt Pelosi in haar brief. „Die actie is niet alleen gevaarlijk, het is onwettig en schendt de regels van het Huis.”

Akkoord vrijgave geheim document

De commissie ging woensdag akkoord met de vrijgave van het bewuste geheime document waaruit vooringenomenheid van de FBI en het departement van Justitie tegenover president Donald Trump zou blijken. De Democraten zien er een poging in het onderzoek naar mogelijke inmenging van de Russen tijdens de verkiezingscampagne van 2016 te frustreren. De geloofwaardigheid van speciaal aanklager Robert Mueller zou erdoor worden aangetast.

Trump heeft het memo gelezen en zal het terugsturen naar het Congres zodat het vrijdag geredigeerd openbaar kan worden gemaakt. Een woordvoerder zei dat het Witte Huis nu verantwoordelijk is voor de vrijgave. Hij noemde daarvoor geen tijdstip. De president heeft ingestemd met enkele aanpassingen op verzoek van de FBI. Directeur Christopher Wray maakte bezwaar tegen publicatie omdat de door de Republikeinse staf van Nunes opgestelde tekst eenzijdig was en volgens hem een verkeerd beeld schetste.