Burgers’ Zoo fokt met veel succes kwetsbare diersoort

Een lekker flesje meelwormen voor het jarige aardvarkentje. Ze wordt verwend! Ⓒ VidiPhoto

Arnhem - Feest in Burgers’ Zoo. De meest fabelachtige bewoner van het dierenpark, het aardvarken, is donderdag één jaar oud geworden. Een mijlpaal voor zowel de verzorgers als het jonge dier zelf. Hoofd dierverzorger Christiaan Luttenberg verklaart de jubelstemming: „Vanaf de geboorte was haar toestand kritiek.”