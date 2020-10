LIVE | Akkoord coalitie en 4 partijen over spoedwet corona, boete lager

De coalitie en oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, 50PLUS en SGP hebben donderdag een akkoord bereikt over de coronaspoedwet, zeggen ingewijden. De wet gaat voor drie maanden gelden in plaats van zes, de coronaboete voor meerderjarigen gaat omlaag van 390 naar 95 euro en de Tweede Kamer krijgt voortaan een week de tijd om bezwaar te maken tegen een nieuwe coronamaatregel. Ook komt er geen landelijk bezoekverbod meer in verpleeghuizen.

Naar verwachting wordt de wet komende week behandeld in de Tweede Kamer. Met steun van deze oppositiepartijen is er ook steun in de Eerste Kamer. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben in de senaat geen meerderheid.

De spoedwet moet een wettelijke grondslag geven aan de huidige noodverordeningen die zijn uitgevaardigd in verband met de corona-uitbraak. Er was van meet af aan veel kritiek op het wetsvoorstel, van een aantal organisaties en ook de Raad van State. De belangrijkste adviseur van het kabinet plaatste nog voor de zomer kanttekeningen bij de mogelijkheden van de Tweede Kamer om de coronamaatregelen te controleren. Sindsdien is er veel gesleuteld aan de Covid-19-spoedwet.

Minister De Jonge

Zorgminister Hugo de Jonge wilde de wet aanvankelijk op 1 juli al invoeren, maar kwam daarvan al snel terug toen de voorbereiding en aanpassingen meer tijd in beslag namen.

Het concept-wetsvoorstel leidde ook al maanden tot veel protesten in het land. Actievoerders zijn het vaak al niet eens met de coronamaatregelen en willen al helemaal niet dat deze in een wet worden gevat.

Vorige week maakte het kabinet al bekend dat een coronaboete niet meer leidt tot een justitiële aantekening, in de volksmond een strafblad. De Tweede Kamer vond dat buiten proportie, omdat een strafblad in bepaalde situaties hinder kan opleveren voor de rest van je leven. Omdat boetes onder de 100 euro niet leiden tot een strafblad, dacht de Kamer aan een verlaging van de coronaboete. Het kabinet koos daar niet voor, maar liet het aan de wens van de Kamer over.

