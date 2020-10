LIVE | Italië overweegt verlenging noodtoestand vanwege corona

Italië overweegt de noodtoestand vanwege de coronacrisis te verlengen tot 31 januari. Volgens lokale media heeft het Italiaanse kabinet daar woensdag overleg over gevoerd.

De noodtoestand werd eind januari voor een half jaar afgekondigd nadat het coronavirus was opgedoken in het land. Door de noodtoestand komt onder meer geld beschikbaar voor speciale maatregelen en krijgen regionale autoriteiten meer bevoegdheden om in te grijpen.

Een tijd lang was Italië de Europese brandhaard van de corona-uitbraak met overvolle ziekenhuizen en massale sterfte, vooral in plaatsen in het noorden. Het land registreerde over de afgelopen 24 uur ruim 1850 nieuwe besmettingen en dat getal is volgens Italiaanse media vrij stabiel. In totaal zijn in Italië 314.861 besmettingen vastgesteld en zijn 35.894 mensen aan het virus overleden.

