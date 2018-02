Belgische kernreactor langer uitgeschakeld

De reactor werd in september stilgelegd nadat het beton in een opslagbunker in het niet-nucleaire deel van het complex niet aan de eisen bleek te voldoen. De centrale bij Antwerpen telt vier reactoren. Buurlanden zijn bezorgd over de veiligheid, ook over de andere kerncentrale in België, in Tihange niet ver van Luik.

Het bericht komt een dag na een publicatie van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarin stelt de OVV dat Nederland, België en Duitsland zich beter gezamenlijk moeten voorbereiden op een ongeluk met een kerncentrale. De raad zegt dat de kans op een ernstig kernongeval klein is. Maar als zich een kernongeval voordoet, hebben de landen de crisisbeheersing niet goed op elkaar afgestemd. De Belgische nucleaire waakhond FANC onderschrijft deze conclusie.