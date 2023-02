Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse - CDA lijkt oude stokpaardjes te berijden Welk probleem wil Hoekstra oplossen met dienstplicht?

Door Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Terwijl het CDA in de peilingen voor de Provinciale Statenverkiezingen op dramatisch verlies staat, komt partijleider Wopke Hoekstra met het plan om de dienstplicht af te stoffen. Als minister van Buitenlandse Zaken zag Hoekstra afgelopen november in Kiev met eigen ogen de ellende die de Russische oorlogsmachine heeft veroorzaakt. De dreiging aan de Europese grens is groter dan ooit, en dus moet ook de Nederlandse krijgsmacht in allerijl worden opgetuigd.