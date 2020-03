Miljoenenschade sportclubs door corona

Het kabinet besloot zondag om alle sportclubs tot in ieder geval 6 april te sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Daardoor komt er echter geen kantineomzet meer binnen. ,,Dat betekent dat een deel van de voorraad moet worden weggegooid”, stelt Zeegers. ,,Met name de voetbalsport wordt hierbij hard geraakt, omdat voetbalclubs relatief gezien meer afhankelijk zijn van kantineopbrengsten dan andere sporten.”

’Dit zijn de mooiste maanden’

Dat ervaart voetbalclub SV DHL aan den lijve. ,,Maart en april zijn de mooiste voetbalmaanden waarin onze inkomsten het hoogst zijn”, zegt penningmeester Robert Overgaag. ,,We zouden ook een toernooi organiseren waar je dankzij kantineopbrengsten al snel aan 10.000 euro komt. Gemiddeld levert de kantine ons per maand zo’n 15.000 euro op.”

Ondertussen lopen bij de vereniging de kosten gewoon door. Overgaag: ,,Denk aan huur van de velden van de gemeente en de trainerskosten. Voor dat laatste hebben we wel werktijdverkorting aangevraagd. En we zijn met de gemeente in gesprek om te kijken of we tijdelijk van de huur af kunnen komen. Het komt op een slecht moment, want we hebben net onze accommodatie – waaronder de kleedkamers – verbouwd voor 600.000 euro en hebben een maandelijkse aflossingsverplichting van 2000 euro.”

Een aantal verenigingen verhuren daarnaast hun accommodaties aan bijvoorbeeld organisaties voor naschoolse opvang, bedrijven of fitness. Door het sluiten van het clubhuis is het de vraag of deze verhuurinkomsten daadwerkelijk zullen binnenkomen.

Open dagen afgelast

Tennisclubs krijgen bovendien met het probleem te maken dat ze normaal gesproken eind maart een open dag organiseren. Nieuwe leden kunnen dan kennismaken met de sport. Die evenementen worden allemaal afgelast, wat gevolgen kan hebben voor de instroom van leden.

Ook rondom sponsoren en leden hangt door het virus onzekerheid. Kunnen zij nog wel aan hun verplichtingen voldoen?

Zeegers: ,,Indien de competities op 7 april 2020 weer van start gaan zal de schade relatief beperkt zijn. Als dit pas in de zomer is, zal de omvang van de schade veel groter zijn. Nu wordt nog veel gesproken over uitstel van activiteiten, maar dat houdt natuurlijk een keer op.”

’Bied een renteloze lening aan’

Hij spreekt van een zorgelijke situatie. ,,In de laatste tien jaar is de financiële positie van clubs al substantieel verminderd. Momenteel heeft al 7 procent van de verenigingen uit ons bestand al moeite om aan betalingsverplichtingen te voldoen. Deze groep zal ongetwijfeld gaan groeien. Wil je deze sportverenigingen niet de dupe laten worden van dit virus dan zullen extra maatregelen – die ook voor andere sectoren genomen zullen worden – moeten volgen. Bijvoorbeeld met een tijdelijke renteloze lening vanuit de overheid als verenigingen aantoonbaar kunnen bewijzen wat ze aan kantine-inkomsten missen. Want hoewel gezondheid boven alles gaat, staat buiten kijf dat verenigingen dit in hun portemonnee gaan merken.”

De getallen zijn onder meer gebaseerd op de gemiddelde kantineomzet van bijna 75.000 euro per sportvereniging op jaarbasis.