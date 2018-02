Rechter drukker met mensen in geldproblemen

Zo werden er in 2016 bij de kantonrechter 310.000 van dit soort beheerzaken aangebracht. Dat is meer dan vier keer zoveel als de ongeveer 75.000 in in 2002, blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. In elk lopend bewind kan de rechter meerdere keren per jaar een besluit nemen.

Enorme stijging familiezaken

Een en ander zorgt voor een enorme stijging van het aantal familiezaken, waar deze financiële bewinden onder vallen. In 2016 schreven de rechtbanken ruim 588.000 nieuwe familiezaken in. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als de ruim 222.000 zaken in 2002.

Familiezaken worden behandeld met verzoekschriften en daardoor steeg het totale aantal verzoekschriftprocedures dan ook enorm, bij alle rechters. Waren dat in 2010 nog ruim 473.000 zaken, in 2016 waren dat er al 634.000. Daartegenover staat dat het aantal gewone bodemprocedures voor de rechters, flink daalt.