Grote brand in fabriek aanmaakblokjes: treinverkeer stilgelegd

De brand woedt in een fabriek waar aanmaakblokjes worden gemaakt. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brandweer is met veel materieel aanwezig in de Noord-Brabantse plaats. Het gebouw is deels ingestort.

Vanuit de wijde omgeving zijn dikke rookpluimen te zien. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert omwonenden ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te zetten.

In juni 2013 werd de fabriek van Fire-up op een andere locatie ook getroffen door brand. Ook toen moest het treinverkeer worden stilgelegd.