Shell betaalt rekening als NAM omvalt

Sinds afgelopen weekend is er twijfel ontstaan over de vraag of de NAM in de toekomst nog alle schadevergoedingen nog kan betalen. Aanleiding zijn berichten over het intrekken van de 403-verklaring door aandeelhouder Shell Nederland. Het bedrijf is daardoor niet meer hoofdelijk aansprakelijk.

Shell-topvrouw Van Loon deed een harde toezegging aan de Kamer. „Alle schade zal vergoed worden. Ik hoop dat dit de mensen geruststelt”, zei Van Loon. „We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Als de NAM het niet kan betalen, mag de rekening naar Shell.”

Zowel aandeelhouders Shell, ExxonMobil als de NAM benadrukken dat het bedrijf financieel gezond is. De bedrijven zijn nog in gesprek met minister Wiebes (Economische Zaken) om afspraken te maken over de garanties. Komend voorjaar moet er een akkoord worden bereikt.

Pijnpunt voor veel Kamerleden is dat het niet duidelijk werd hoe Shell de rekening onderling gaat verdelen. „Dat regelen we samen”, zei Shell-topvrouw Van Loon. Aandeelhouder ExxonMobil maakte ondanks meerdere kritische vragen niet duidelijk of ze financieel te hulp schieten als het misgaat. Topman De Jong herhaalde met enige ergernis zijn boodschap: „We hebben in 125 jaar nog nooit een dochteronderneming failliet laten gaan.”