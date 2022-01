Nog altijd gevechten bij Syrische gevangenis met IS-leden: ruim 300 doden

Het Observatorium, dat ontwikkelingen in Syrië monitort, spreekt van de grootste en gewelddadigste IS-aanval sinds de val van het kalifaat in maart 2019. De organisatie meldt dat bijna 250 van de doden IS-strijders waren. Er zijn ook zeven burgers om het leven gekomen. De overige doden waren onder anderen gevangenisbewakers en SDF-militairen.

De door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) kregen woensdag na bijna een week de controle over de gevangenis in Hasakeh weer in handen. De Amerikanen schoten bij het neerslaan van de aanval te hulp met meerdere luchtaanvallen.

Gijzeling

De SDF zei woensdag dat 3500 IS-strijders zich hadden overgegeven. In de gevangenis en in de omgeving wordt gezocht naar IS-strijders die zich mogelijk hebben verstopt. Zaterdag werden drie IS-strijders doodgeschoten, nadat zij in de buurt van de gevangenis meerdere mensen hadden gegijzeld. Er zijn volgens de Verenigde Naties 45.000 mensen vanwege het geweld op de vlucht geslagen.