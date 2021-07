Live | Verdachte dramatische liquidatie man met 4-jarig kind op de achterbank voor de rechter

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 9.00 uur mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

De schietpartij schokte de maatschappij, omdat op de druilerige namiddag van 1 oktober 2019 in Duivendrecht een jong kindje getuige was. De kleuter bleef ongedeerd. Met één schot door zijn hoofd werd haar vader doodgeschoten.

Gewiekste manier

Tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak bezwoer M. dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van Seif Ahmed. „Ik ben niet een koelbloedige moordenaar. Ik heb die jongen niks aangedaan.” De rechtbank vond de woorden van M. „indrukwekkend” maar bepaalde niettemin dat hij bleef vastzitten, omdat er veel in zijn richting wijst.

Schotresten

Abdallah M. kwam al snel als potentiële dader in beeld. Op zijn jas en in zijn auto werden schotresten gevonden. Op het wapen ontdekten forensisch specialisten in een mengprofiel zijn dna. Dat het slachtoffer het wapen in zijn hand had, duidt volgens de officier van justitie mogelijk op „een heel gewiekste manier om iemand van het leven te beroven.” Zij wees er ook op dat M. zijn verklaringen herhaaldelijk heeft aangepast en zich bij de confrontatie met belastend onderzoeksmateriaal op zijn zwijgrecht heeft beroepen.

Een motief staat vooralsnog niet vast. Mogelijk had M. een groot bedrag van Ahmed geleend en is er ruzie geweest over geld.