Was ruzie over geld een motief om Seif (34) te doden voor de ogen van zijn kind?

Verdachte Abdallah M. in de rechtbank. Ⓒ petra urban

AMSTERDAM - Haar hart is in een miljoen stukjes gescheurd. Ze is niet alleen de liefde van haar leven kwijt, maar ook haar beste vriend en de vader van haar jonge kinderen. Sinds 1 oktober 2019 ,,lijkt alles hetzelfde, maar toch is alles anders”, zei de Poolse Anna gisteren in de rechtbank van Amsterdam.