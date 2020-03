Kabinet overweegt andere plek voor ministerraad

De ministerraad is een vrijdagse vergadering van het kabinet die normaal gesproken in de Trêveszaal wordt gehouden. Maar die zaal is niet bijster groot, zeker niet nu ook de bewindspersonen van kabinet Rutte-III zich willen houden aan het advies om wegens corona tenminste anderhalve meter onderlinge afstand te houden.

Vorige week twitterde premier Rutte nog een foto van de chique Trêveszaal waarop te zien was dat de ministers en staatssecretarissen de erkers van de Trêveszaal moesten opzoeken om ver genoeg uit elkaar te kunnen zitten. Een ideale situatie was het niet.

Daarom wordt nu bekeken of de ministerraad van aankomende vrijdag even verderop kan worden gehouden in de Rolzaal, een grafelijke zijzaal van de Ridderzaal. Onderzocht wordt nog of de akoestiek van deze zaal wel geschikt is voor de wekelijkse vergadering. Binnenkort wordt de knoop hierover doorgehakt.

De Rolzaal was onderdeel van het wooncomplex van graaf Willem II en zijn familie. Vanaf 1511 werd de zaal voor rechtszaken gebruikt. De beslissingen van de rechters werden op grote rolpapieren in de zaal opgehangen. Vandaar de naam Rolzaal.

