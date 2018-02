Recordaantal gratis condooms op de Winterspelen: 110.000 stuks

Dat zijn er 10.000 meer dan in Vancouver (2010) en Sotsji (2014) beschikbaar waren. Met 2.925 deelnemende sporters komt dat neer op 37,6 condooms per persoon. De Winterspelen in Zuid-Korea duren 16 dagen.

De gratis condooms zullen overal te vinden zijn. „We plaatsen emmers met condooms in alle toiletten in Pyeongchang and Gangneung, evenals in het perscentrum, het olympisch dorp en de medische centra”, zeggen de organisatoren tegen AFP.

„We verwachten niet dat de atleten ze allemaal gaan gebruiken”, aldus een woordvoerder. „Waarschijnlijk gaan er veel mee in de koffer als souvenir.”