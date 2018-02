Netflix-serie ’Altered carbon’ laat een duister toekomstbeeld zien

De nieuwe sf-serie ’Altered carbon’ is oogstrelend vormgegeven.

Zal het eeuwige leven ooit mogelijk zijn? In de nieuwe sf-serie Altered carbon is het in ieder geval de normaalste zaak van de wereld geworden. Mensen kunnen digitaal compleet worden vastgelegd. Houdt je lichaam ermee op, dan neem je een nieuwe. Datzelfde gebeurt bij hoofdpersoon Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman). De oud-rebel wordt 250 jaar na z’n dood, tegen zijn wil, in een nieuwe ’sleeve’ gestopt om een moordmysterie op te lossen.