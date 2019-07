Satudarah-voorman Michel B. vrijgesproken van wapenbezit

Tegen Michel B. loopt ook nog een zaak wegens wapenbezit, afpersen, witwassen en leidinggeven aan een criminele organisatie. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

ALMELO - Michel B. (54), een van de oprichters van de inmiddels verboden motorclub Satudarah, hoeft voorlopig niet de cel in. Maandagmiddag werd hij door de rechtbank in Almelo vrijgesproken van verboden wapenbezit. Twee weken geleden had het Openbaar Ministerie (OM) een jaar celstraf tegen hem geëist, maar de rechters vonden niet bewezen dat het wapen dat bij een huiszoeking in de woning van zijn vriendin in Enschede was aangetroffen, van hem was.