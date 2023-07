Premium Het beste van De Telegraaf

IJmuider vissers ontdekken meterslange haai in net: ’200 kilo verplaats je niet zomaar’

Door Marouscha van de Groep

De bijna vijf meter lange en ruim 200 kilo zware voshaai ligt nu bij Arie van der Plas in de koeling. Ⓒ Hielco Kuipers

IJMUIDEN - Een ’megamonster’, noemt Arie van der Plas de bijna vijf meter lange en ruim 200 kilo zware voshaai die bij hem op de zeevisgroothandel in de koeling ligt. Het beest kwam afgelopen week in de netten van een IJmuider vissersboot terecht, zo’n 40 mijl ten westen van Den Helder. „Had de haai nog geleefd, dan werd hij terug de zee in gezet. We proberen hem nu te doneren.”