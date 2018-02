Brabantse bakkerij in lichterlaaie; concullega’s bakken brood

De brand begon in een schuur, maar sloeg al snel over op de naastgelegen bakkerij van Hans Beijnen. Het vuur werd rond kwart voor vijf ontdekt; de rook was in de wijde omgeving te zien.

De toegesnelde brandweer wist de brand snel te blussen. Toch is er wel degelijk schade. „De elektriciteit zal moeten worden hersteld voordat we weer kunnen bakken”, vertelt een medewerkster tegen Omroep Brabant.

Toch gaat de bakkerij vrijdagochtend open, zij het met een beperkt assortiment. Met dank aan een aantal bakkers in de omgeving. „We zijn nu nog een rondje aan het bellen, maar dat gaat lukken. Het is een mooi gebaar”, aldus de medewerkster.