Winter nog nooit zo zacht geweest: vroege lente

Het oude record stamt uit 2019, toen steeg de temperatuur vier keer tot boven 15 graden. In de vorige eeuw kwamen nooit meer dan drie officiële zachte dagen voor in de winter. Door klimaatverandering worden steeds vroeger lentetemperaturen gemeten.

De eerste lentedag waarop het 15 graden of meer wordt, valt in het huidige klimaat in De Bilt gemiddeld op 10 maart. Dertig jaar geleden was dit pas op 26 maart.

Mogelijk nieuwe records gebroken

Woensdag sneuvelen mogelijk voor de vierde dag op rij weer dagrecords, zoals de vroegste lokale warme dag ooit gemeten. Volgens de huidige verwachting wordt het in Nederland een graad of 18 en in het zuidoosten zelfs 20 graden. In het Limburgse Oost-Maarland werd het op 24 februari 1990 20,4 graden, het officiële dagrecord in De Bilt staat voor deze dag op 16,7 graden.

Als het woensdag ergens 20,6 graden wordt, dan is het ook de warmste winterdag ooit gemeten. Het oude record staat in 2019, toen werd het op 27 februari 20,5 graden in Arcen. De Bilt noteerde het huidige winterrecord op 26 februari 2019 met 18,9 graden, een record dat woensdag ook kan worden verbroken.