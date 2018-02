PvdA-kopstuk betreurt gebedel om huurverlaging miljoenenpand

Dat bevestigt een woordvoerder van de partij. Ze zou in een gesprek met het PvdA-bestuur haar handelen hebben betreurd, omdat het zich slecht verhoudt tot de kernwaarde van de partij om sober om te gaan met publieke middelen.

Na het vertrek van Hoekema als burgemeester in 2016, mocht het echtpaar nog een klein jaar in de burgemeesterswoning - verkoopprijs twee miljoen - blijven wonen tegen het gunstige tarief van 1400 euro per maand. Maar uit uitgelekte correspondentie in handen van NRC bleek vervolgens dat de PvdA-Senator dit nog verder naar beneden probeerde te krijgen in de periode dat haar man zonder werk zat.

Uit de stukken bleek verder dat Hoekema extra wachtgeld kreeg en zijn pensioenpremie door de gemeente werd aangevuld.