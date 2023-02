Kabinet hint op alternatieve straffen voor jonge criminelen

De minister hint op alternatieve straffen en wil dat onderzocht hebben. „Je moet dus ook kijken naar taakstraffen. En of elektronische detentie passend is. Dat moet je scherp hebben, zodat de rechter daar een goed oordeel over kan vellen.”

Jeugdigen minder vaak een celstraf opleggen ligt gevoelig, zeker nu de politie nadrukkelijk de noodklok luidt over een toename van sommige vormen van jeugdcriminaliteit. Weerwind erkent dat excessen met regelmaat voorkomen. „We hebben een daling gezien van de jeugdcriminaliteit, maar daar waar die zich voordoet is die enorm heftig. Met ernstig geweld.”

Het gaat in ieder gevallen niet om jeugdige criminelen die voor zware delicten moeten worden gestraft. „We praten over korte straffen. Niet over zware delicten, dat kan absoluut niet.” Concreter dan dat wil Weerwind het niet maken.

Volgens Weerwind moet de discussie worden gevoerd over jonge criminelen.„We moeten ons afvragen hoe we omgaan met jeugdige delinquenten”, zegt de D66-bewindsman. „Hoe zet je ze neer in de samenleving?” Volgens de minister is het lang niet altijd verstandig om direct te grijpen naar een celstraf. „Heel veel onderzoeken geven aan dat er sprake is van detentieschade, dus dat is bekend.”

Dat wil de bewindsman voorkomen door alternatieve straffen zoals een taakstraf of enkelband op te leggen. „We weten allemaal hoe belangrijk het is om detentieschade te voorkomen, zodat iemand niet in recidive terugvalt en de samenleving veilig blijft. Dat is mijn uitgangspunt.” Op de uitkomst van het onderzoek wil de minister niet vooruitlopen. Voor de zomer wil de minister zijn bevindingen delen met de Kamer.

Volgens de minister ’moet door een straf duidelijk zijn dat door de samenleving niet wordt geaccepteerd wat een jeugdige crimineel gedaan heeft’. „Maar je moet wel door met je leven. Dus vandaar dat er nu ook wordt gekeken welke alternatieve straffen er ook bij horen. Maar dat gaat om lichte vergrijpen.”