CDA: spijkermatten tegen automobilisten die rode kruizen negeren

Een strengere aanpak is volgens haar nodig, omdat „het om meer gaat dan een verkeersovertreding. Een auto is een moordwapen”, aldus Van Toorenburg. Ze wil dat de ministers onderzoeken of spijkermatten op de ’afgesloten’ baanvakken dit gedrag kunnen tegengaan of dat het de situatie ter plekke juist nog gevaarlijker maakt. Als de verkeersveiligheid niet verslechtert, steunt ook de VVD deze oplossing.

Grapperhaus begreep de woede en verontwaardiging maar wees op een proef van de politie ruim acht jaar geleden, waarbij slechts een tiental keren voor een spijkermat werd gekozen om een auto te stoppen. Andere middelen waren effectiever. De minister zegde toe om samen met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) te gaan kijken hoe het negeren van de rode kruizen effectiever kan worden tegengegaan.

Het „zeer kwalijke” gedrag is strafbaar en er volgt een hoge boete maar het veiligheidsprobleem is volgens de minister nog niet doorgedrongen bij automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.