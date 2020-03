Amsterdamse jeugdtrainer geschorst: ’Joodje, ga jij die bal eens halen’

„Vier kinderen hebben, afzonderlijk van elkaar, thuis verteld wat er naar Tobias werd geroepen. Daarop hebben we de club een brief gestuurd en contact met de KNVB gezocht”, zegt moeder Roos tegen NH Nieuws. „Hij zei bijvoorbeeld: Joodje, ga jij die bal eens halen.”

De voetbalbond heeft na de klacht contact gehad met de betreffende club en de trainer voorlopig buitenspel gezet. De tuchtcommissie doet verder onderzoek.

Kippenvel

De secretaris van amateurclub GeuzenMiddenmeer, Johan Boone, was in shock door de brief en de aanklachten van drie onafhankelijke partijen. „Toen ik het las, stond het kippenvel op mijn armen.” De club zou in gesprek zijn gegaan met de trainer, maar die ontkent. Daarom is de zaak overgelaten aan de KNVB.