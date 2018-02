Zijlstra: blokkade ABC-eilanden duurt nog even

Die moeten voor eind april in het Zuid-Amerikaanse land worden gehouden, zei minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer.

Venezuela stelde de blokkade begin dit jaar in omdat de Benedenwindse eilanden te weinig zouden doen tegen smokkel vanuit Venezuela. Inmiddels heeft het land ook een link gelegd met sancties die door de Europese Unie tegen een aantal hooggeplaatste personen in het land zijn afgekondigd. Dat is volgens Zijlstra onterecht.

Intussen leidt de blokkade in Venezuela zelf tot problemen. De gouverneur van de deelstaat die het dichtst bij de ABC-eilanden ligt, heeft volgens Zijlstra al gevraagd om opheffing van de blokkade omdat de economische impact te groot zou zijn.