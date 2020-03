Nederland hoéfde Argentinië niet te helpen Poch te pakken

Dat blijkt uit een vertrouwelijk document van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de zaak rond de voormalige Transavia-piloot, die acht jaar onschuldig vast zat in Argentinië wegens medewerking aan ’dodenvluchten’, waarbij tegenstanders van het regime-Videla (1976-1981) werden opgeruimd. De nota is gepubliceerd door Nieuwsuur.

Uit het document blijkt dat het kabinet wel degelijk voor een keuze stond om Argentinië al dan niet te helpen met het verstreken van vluchtgegevens, zodat Poch in 2009 in Spanje kon worden aangehouden. Daarmee omzeilde het kabinet de horde dat het Poch niet mocht uitleveren aan Argentinië vanwege diens Nederlandse paspoort. Hirsch Ballin heeft altijd volgehouden dat het kabinet geen andere keus had dan Argentinië de vluchtgegevens te verstrekken. Nu blijkt dat Hirsch Ballin toen al ronduit erkende dat ’het verwijt van verkapte uitlevering op de loer ligt’.

Druk was enorm

Het document betreft een verslag van een gesprek tussen de Argentijnse ambassadeur en ambtenaren van Justitie en Buitenlandse Zaken, drie weken voor Pochs arrestatie. De druk van de Argentijnen op Nederland om Poch in handen te krijgen, was enorm. Nederland wrong zich in juridische bochten om mee te werken. „In juridisch opzicht lijkt het afbreukrisico klein, in politiek opzicht loopt u risico”, zo adviseerden ambtenaren de minister.

Het document is weliswaar naar de commissie gestuurd die de zaak-Poch onderzoekt, maar niet naar de Tweede Kamer. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is dat ook logisch. „Het gaat om een intern ambtelijk document waarin persoonlijke beleidsopvattingen staan en dat betrekking heeft op diplomatiek verkeer. Deze worden in de regel niet naar de Kamer gestuurd.”

Kamer woest

De Tweede Kamer neemt daar geen genoegen mee. „Schandelijk”, reageert PVV-leider Wilders. „Ook hier onbetrouwbare, valse politici die net als in mijn zaak de boel belazeren en bedonderen en stukken achterhouden.” D66 wil een debat over de nieuwe onthullingen in de zaak-Poch. „Ik voel me om de tuin geleid”, zegt Kamerlid Sjoerdsma. „D66 vraagt hier al vier jaar om. De minister zou het ministerie ondersteboven houden om alle stukken boven water te krijgen. Ik snap niet dat dit dan zomaar kan opduiken.” De SP spreekt van ’opnieuw een doofpot bij Justitie’.