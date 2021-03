Na doodrijden katten nu wegblokkades van wanhopige boer Soest vernield

De weg voor zijn bedrijf, uitsluitend bedoeld voor bestemmingsverkeer, wordt tot grote frustratie van Nauta veelvuldig gebruikt door automobilisten die daar niks te zoeken hebben.

Toen voor de tweede keer een van zijn katten werd doodgereden op de Polderweg zette Nauta als statement zijn dode kat in een emmer op de weg met een sarcastisch ’Bedankt voor het doodrijden van m’n Katy’ ernaast.

Wegblokkades vernield

Met deze schreeuw om aandacht verkreeg Nauta landelijke bekendheid maar de actie bleek niet voldoende: automobilisten bleven de weg gebruiken. Daarom plaatste Nauta afgelopen zaterdag vier wegversperringen langs de Hilhorstweg in Soest. Daar was een onbekende vandaal het niet mee eens: zondag trof hij één van zijn blokkades vernield aan in een droge sloot. Een tweede roadblock dreef in de Eem.

Er is niet veel over van de roadblocks Ⓒ Caspar Huurdeman Fotografie

"Er moet echt wat gebeuren, maakt me niet uit wat"

Vanochtend heeft de boer zijn protest voortgezet door de vernielde blokkades weer in stukjes langs de buitenweg te plaatsen. Of zijn protest dit keer wel resultaat zal hebben is nog maar de vraag. Nauta hoopt dat het roadblock ondanks de vernielingen toch mensen wakker schudt: „Er moet echt wat gebeuren, maakt me niet uit wat, maar dit kan niet meer zo.”