Migranten massaal op de vuist in Calais

De krant La Voix du Nord meldde dat zes van de gewonden door kogels zijn geraakt en dat vier van hen er slecht aan toe zijn.

Honderden migranten raakten donderdag eerst slaags op de plek waar eten aan de migranten wordt uitgedeeld. Getuigen meldden dat toen ook is geschoten, maar het is niet duidelijk wie dat heeft gedaan. Later braken er opnieuw gevechten uit. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas om de migranten uiteen te drijven.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb is ’vanwege de ernstige incidenten’ onderweg naar Calais, meldt hij op Twitter.

Calais is al jaren een belangrijke bestemming voor migranten. Die willen vanuit de Noord-Franse havenstad de oversteek naar Groot-Brittannië maken. In oktober 2016 lieten de Franse autoriteiten een enorm vluchtelingenkamp bij Calais ontruimen. In de zogenoemde jungle zaten destijds tussen de zesduizend en achtduizend migranten. Die werden naar officiële kampen verspreid over heel Frankrijk gebracht.