Verkeersplan Amsterdam: in hele stad max 30 km/u

Het gratis aanbieden van ov voor Amsterdamse kinderen was een van de plannen die door het linkse stadsbestuur werd voorgesteld als maatregel in de ‘agenda Autoluw’. Het gros van de anti-autoplannen is gistermiddag overigens wel aangenomen.

Opheffen parkeerplaats

Zo wordt er volop ingezet op het opheffen van parkeerplaatsen, zal er onderzoek gedaan worden naar het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur in de gehele stad en naar het invoeren van een tolsysteem zodat automobilisten gaan ’betalen naar gebruik’.

Het stadsbestuur hoopte verder door kinderen in de weekenden en op woensdagmiddagen gratis mee te laten reizen met een volwassene „nog veel meer mensen te kunnen verleiden gebruik te maken van het hoogwaardige ov-netwerk dat de stad heeft.”

’Gratis ov-plan’ weggestemd

Maar dat ‘gratis ov-plan’ is weggestemd door een meerderheid in de gemeenteraad. D66 vindt dat het geld dat bestemd was voor het plan juist moet worden geïnvesteerd ‘om de fietscultuur onder Amsterdamse gezinnen die weinig tot niet fietsen te versterken’. De motie had een meerderheid in de gemeenteraad.

Ook wil de gemeenteraad dat er snel werk wordt gemaakt van het fors uitbreiden van P+R-voorzieningen die aan de randen van de stad zijn gemaakt. Die zijn dikwijls vol. Intussen worden wel wegen opgeknipt. Door de maatregelen ontstaan op andere plekken, bijvoorbeeld aan de Kattenburgerkade, de komende jaren juist extra verkeersstromen. Eerder beloofde de wethouder in gesprek te treden met de bewoners om te kijken of daar een mogelijk is tot het terugbrengen van de hoeveelheid verkeer.

