De Kwestie - Jan Nagel, politicus 'Raadsverkiezingen 2026 spreiden over hele jaar'

Nog nooit was er zo’n lage opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2026 is een electorale deceptie te voorkomen, oppert Jan Nagel. Een heel andere opzet zou kiezers naar de stembus trekken. ’Houd in alfabetische volgorde gemeenteraadsverkiezingen, 21 weken lang.