Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen duikt onder de 500

’Arts moet niet voor de patiënt gaan denken’

Onderzoeksresultaten weghouden bij patiënten omdat de medische info te moeilijk voor hen is en ze wel eens in paniek kunnen raken, is een betuttelende manier van doktersdenken, vindt Dianda Veldman. „Het gaat om volwassen mensen die heel goed in staat zijn om zelf de juiste afwegingen te maken.”