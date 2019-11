Toch sociale huurwoningen Amsterdam in de verkoop

Een woning van Stadgenoot in de Amsterdamse Borgerstraat is gekraakt. De benedenwoning stond te koop. De krakers zijn tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Ⓒ BAKKER, RONALD

Amsterdam - De komende jaren mogen ieder jaar gemiddeld duizend sociale huurwoningen in Amsterdam worden verkocht. Dat terwijl het linkse stadsbestuur in het coalitieakkoord nog had opgenomen dat er een einde moest komen aan de verkoop van dergelijke woningen door woningcorporaties. Ook worden afspraken over middenhuurwoningen niet gehaald.